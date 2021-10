L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Cette maitrise de l’information passe (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des information stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Outre la veille stratégique et la sécurité (...)

Région - Néobusiness : des RDV B2B online pour booster les achats

du lundi 8 novembre 2021 au mercredi 10 novembre 2021

Néobusiness en Nouvelle-Aquitaine se déroulera du 8 au 10 novembre prochains. Organisée par ADI NA en partenariat avec la Région Nouvelle-Aquitaine, le club ETI et pour cette nouvelle édition avec le Conseil national des achats, cette rencontre B2B digitale a pour vocation de “booster business & achats durables”. Le principe ? Réunir des “start-up, PME, ETI & grands groupes en quête d’innovation, de diversification et de nouvelles coopérations de tous les secteurs pour faire émerger les opportunités business et achats localement”. Outre ces RDV (près de 500 entreprises inscrites à ce jour) entre fournisseurs et acheteurs qu’ils soient privés ou publics, un programme d’émissions thématiques “sur les grands enjeux business d’aujourd’hui et de demain” est également prévu pendant ces 3 jours. Informations et inscription, ici.

+ A noter que la plate-forme de mise en relation restera ouverte jusqu’en juin 2022.