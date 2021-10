L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

33 - Bordeaux : Innovaday et Inno’Invest à la Cité Mondiale

le mardi 7 décembre 2021

Le 7 décembre prochain, deux évènements dédiés à l’investissement dans l’innovation se dérouleront à la Cité Mondiale à Bordeaux. D’une part, la 8e édition d’Innovaday co-organisée par Unitec et ADI Nouvelle-Aquitaine et d’autre part la 2e édition d’Innov’Invest (WineTech), hébergée par Innovaday et organisée par le cluster Inno’vin en partenariat avec Vinitech. Le principe ? Des "entreprises innovantes souhaitant financer leur démarrage opérationnel, leur développement et/ou la commercialisation de leur produit ou service" (start-up, JEI, PME de croissance) sélectionnées (les candidatures étaient ouvertes jusqu’au 1er octobre - voir par ailleurs le 16h/APS n° 4519) bénéficieront de rendez-vous préprogrammés auprès d’un panel de plus de 60 investisseurs et experts de l’innovation (fonds d’investissements, family offices, business angels…). En parallèle de ces forums, des ateliers où interviendront Bpifrance, Aquiti, UI Investissement ou encore 7-Shapes sont aussi programmés lors de cette journée. Et des stands avec des acteurs de l’investissement et du conseil sont également prévus.

