L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

33 - Electric-Road à Bordeaux

du lundi 18 octobre 2021 au mercredi 20 octobre 2021

Reprogrammée en mai dernier, la 6e édition du forum Electric-Road se déroulera finalement du 18 au 20 octobre prochains, au Parc des expositions de Bordeaux. 23 marques automobiles seront au rendez-vous de cet évènement dédié à la mobilité électrique et hybride. De très nombreux conférences plénières et “ateliers studieux” sont prévus, avec la participation annoncée de plus de 160 intervenants, personnalités du secteur. Les thèmes piliers de cette filière d’avenir y seront traités : marché du véhicule électrique, batteries, bornes de recharge, logistique, digital, hydrogène-énergie…

Renseignements et inscription ici.