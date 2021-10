17 - La Rochelle accueille B-Boost#2

du jeudi 14 octobre 2021 au vendredi 15 octobre 2021

Après une 1re édition bordelaise en 2018, c’est au tour de La Rochelle d’accueillir B-Boost. Co-organisé par le cluster Nouvelle-Aquitaine open source (NAOS) et le Conseil national du logiciel libre (CNLL), ce salon dédié au monde du logiciel libre et de l’open source se déroulera les 14 et 15 octobre prochains à l’espace Encan. Plus de 30 conférences autour des thématiques “de la souveraineté numérique et de la résilience, du bien commun numérique, de la cybersécurité, du numérique responsable et de la scalabilité et de la donnée numérique” avec des intervenants internationaux (plus de 10 pays différents) sont annoncées. Egalement prévu : un espace d’exposition où seront réunis 40 exposants (entreprises, start-up et associations de collectivités). Enfin, “pour assurer une dimension résolument business”, des rendez-vous BtoB seront aussi organisés.

Informations et inscription, ici.