Région - 3e édition ViV Healthtech

du mardi 19 octobre 2021 au mercredi 20 octobre 2021

Pour sa 3e édition, ViV Healthtech “révolutionne son format”. Les 19 et 20 octobre prochains, cet événement dédié à la filière santé et à l’innovation technologique se déroulera en présentiel et en multiplexe avec les villes de Limoges, Poitiers, Bordeaux, Bayonne ou La Rochelle. Le salon réunira des acteurs de la santé autour de 4 grands domaines d’expertise : Prévention & parcours de soin (conseil, services, banques, logistique, hôtellerie...), Laboratoires & médicaments (équipements, instrumentation scientifique...), Santé connectée (soins et rééducations connectés, urgences...) et Matériels & dispositifs médicaux (TIC, industrie du futur, médical et technologies pour la santé...). Des rendez-vous d’affaires préprogrammés sont également prévus pour les 2 000 décideurs attendus. Mais aussi des conférences, ateliers, pitchs et formations.

Informations et inscription ici.