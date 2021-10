L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Cette maitrise de l’information passe (...)

L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

17 - 24e édition du salon Atlantica, du 12 au 14 octobre à La Rochelle

du mardi 12 octobre 2021 au jeudi 14 octobre 2021

Le salon Atlantica se tiendra du 12 au 14 octobre prochains au parc des expos à La Rochelle. Ce rendez-vous des professionnels de l’hôtellerie de plein air, des équipements et des services prévoit 5 univers où seront répartis 400 exposants : Aménagements - Café, hôtels, restaurants - Hébergements locatifs - Loisirs - Services. Pendant ces 3 jours, des ateliers et des conférences autour de 12 thématiques telles que la formation, le marketing, les labels ou encore le développement durable sont également programmés. Et au chapitre des nouveautés pour cette 24e édition : le networking. Ce module de mise en relation permettra aux 7 000 visiteurs attendus d’organiser leur visite en prenant rendez-vous en amont avec les exposants de leur choix en ligne.

Informations et inscription, ici.