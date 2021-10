L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Cette maitrise de l’information passe (...)

33 - Bordeaux accueille le congrès national des experts-comptables

du mercredi 6 octobre 2021 au vendredi 8 octobre 2021

Du 6 au 8 octobre prochains, le parc des expositions de Bordeaux-Lac accueillera le congrès national de l’Ordre des experts-comptables. Placé sous le thème du rebond post-Covid, cette 76e édition qui se veut être “au cœur de la relance” devrait réunir 4 500 congressistes qui pourront participer à des ateliers, des “Grandes conférences” ou des “Grands entretiens”. Parmi les personnalités annoncées pour cet évènement : l’ex-président Nicolas Sarkozy (sous-réserve) qui “décryptera les crises”, les ministres Bruno Le Maire (économie, finances, relance) et Alain Griset (délégué, chargé des petites et moyennes entreprises) ou encore Michel-Edouard Leclerc (président du comité stratégies des centres E.Leclerc). Le président de l’Ordre, Lionel Canesi, y dévoilera le livre blanc de la relance, “un ouvrage collectif, résultat d’une enquête menée, chiffres à l’appui (baromètre Image PME), auprès des 21 000 experts-comptables de France sur l’économie réelle du pays et les solutions qui marchent”. A noter que le congrès sera aussi accessible en ligne.

Informations et inscription, ici.