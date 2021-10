L’intelligence économique est un ensemble d’outils et de méthodes visant à encourager la maitrise et la protection des informations utiles aux décideurs publics et privés. Cette (...)

Région - Les Rencontres Woodrise, un événement pro & grand public

du samedi 2 octobre 2021 au vendredi 8 octobre 2021

Les Rencontres Woodrise se dérouleront du 2 au 8 octobre prochains sur différents sites en Nouvelle-Aquitaine. Cet événement, qui se veut être “une action collective et rassembleuse autour d’une filière forêt bois construction régionale forte”, s’adresse aussi bien aux professionnels qu’au grand public. Il s’articulera autour du thème “Le bois, au cœur des villes de demain” qui sera décliné selon 3 axes : la ville durable, la construction bois et l’économie locale. Une soixantaine de manifestations rythmeront cette semaine organisée par Fibois Nouvelle-Aquitaine, Fibois Landes de Gascogne et le FCBA : des expositions, des courses d’orientation, des visites (de la résidence à ossature bois du Crous à Pessac, de bâtiments en douglas à Guéret...), des conférences (“Réussir la RE2020 avec la mixité des matériaux” à Poitiers, “La filière douglas, de la graine à l’architecture” à Limoges, “Des bâtiments de bureaux en bois ? c’est possible !” à Niort...) ou encore la soirée “Frugalité et construction bois” en présence de l’architecte “pionnier du développement durable en urbanisme et architecture” Philippe Madec, qui sera retransmise en direct sur Mezzanine, la web plate-forme dédiée à la culture architecturale.

Informations et inscription, ici.