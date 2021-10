L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Cette maitrise de l’information passe (...)

79 - Niort Numeric : les Live Sessions 2021 innovent avec un focus assurtech et tech

du jeudi 7 octobre 2021 au vendredi 8 octobre 2021

Les Live Sessions, le nouveau format du salon annuel BtoB Niort Numeric, sont de retour. Créé dans un contexte de crise sanitaire, ce rendez-vous destiné aux professionnels du numérique se tiendra cette année sur 2 jours (7 et 8 octobre). Au programme : des conférences, des webinaires, des interviews, des débats 100% en live et 100% en digital. A signaler plusieurs nouveautés cette année : des rencontres en présentiel avec un job dating "Métiers du numérique", une masterclass sur le thème de la cybersécurité, du numérique responsable et de la blockchain mais aussi une journée entière dédiée à l’assurtech et à la tech avec l’intervention des principales startups du moment : Lemonade, Akur8, +Simple, Ornikar, Golem.ai, Wakam… Informations, ici.