17 - Saintes : la Cité entrepreneuriale accueille EvoluCCIO

le jeudi 30 septembre 2021

A Saintes, le 30 septembre prochain à la Cité entrepreneuriale se tiendra le salon de la formation et de l’évolution professionnelle EvoluCCIO. Organisée par les CCI de La Rochelle et de Rochefort & Saintonge, cet événement s’adresse aux dirigeants et aux salariés d’entreprise mais aussi aux demandeurs d’emploi et personnes en reconversion. Trois ateliers thématiques sont programmés : “Comment attirer et fidéliser les collaborateurs, et les faire monter en compétences” ; “L’actualité et les outils de la formation professionnelle” ; “Perspectives et réflexions : les évolutions métiers ou comment la formation peut les accompagner ?”. Et 2 pôles d’exposition réuniront des experts de la formation, des institutions et des organismes financeurs. Informations ici.