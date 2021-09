L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Cette maitrise de l’information passe (...)

16- 1re édition de la Game Conf à Angoulême

du jeudi 30 septembre 2021 au vendredi 1er octobre 2021

Le 30 septembre et le 1er octobre, la Game Conf donne le ton pour sa première édition avec le thème “Du 1er jeu au triple III : grandir en indé !”. Ce colloque d’une journée et demie organisé par Magelis dans le cadre de la Game Cup

dont la soirée de remise des prix aura lieu le 30 septembre - réunira des “protagonistes de premier plan” indiquent les organisateurs, afin de débattre des enjeux structurels de la filière du jeu vidéo. La matinée du 1er octobre sera consacrée aux échanges et aux rencontres avec l’association des professionnels du jeu vidéo en Nouvelle-Aquitaine S/O Games, les finalistes de la Game Cup et des investisseurs. Pour s’inscrire à la Game Conf qui se tiendra au sein du Cnam-Enjmin à Angoulême, c’est ici.