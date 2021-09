33 - 81e édition Congrès HLM : rendez-vous aussi en octobre

du mardi 5 octobre 2021 au mercredi 6 octobre 2021

Reportée d’un an, la 81e édition du congrès HLM de l’Union sociale pour l’habitat se déroulera cette année sous 2 formats différents et successivement. Du 28 au 30 septembre prochains, “le plus grand congrès itinérant de France” se tiendra au parc des expositions de Bordeaux-Lac. L’occasion “de reprendre collectivement et en présentiel le fil des sujets essentiels pour le secteur : amplification de la production, réforme des attributions, accompagnement de dynamiques territoriales diversifiées, engagement au service du Pacte républicain, transition écologique et défis du bas carbone…”. Pendant ces 3 jours, ce sont plus de 20 000 visites, 230 intervenants et 280 exposants qui sont attendus. Et les 5 et 6 octobre, l’événement basculera en mode virtuel. Informations et inscription, ici.