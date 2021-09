Le développement du Web 2.0 encourage la participation généralisée et les échanges interpersonnels entre les internautes. Cette nouvel écosystème des échanges sociaux n’est pas (...)

Créer de la valeur

L’intelligence économique repose sur la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Les méthodes et les outils de l’intelligence (...)