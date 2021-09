L’intelligence économique s’intéresse à la maitrise et à la protection des information stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Outre la veille stratégique et la sécurité (...)

L’intelligence économique repose sur la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Les méthodes et les outils de l’intelligence (...)

33 - Les Signaux & Start-up Day sont de retour à l’Arkéa Arena

le mardi 14 septembre 2021

Après une édition 100% digitale en 2020, les événements annuels d’Unitec sont de retour en présentiel le 14 septembre prochain à l’Arkéa Arena à Floirac. La conférence Les Signaux, dont la vocation est de décrypter les grandes tendances technologiques et sociétales, s’articulera autour du thème “Transitions”. Cette 12e édition sera notamment l’occasion d’aborder les changements qui nous attendent dans les prochaines années (post-covid, travail, santé, énergie, climat ou agriculture). Quant au Start-up Day dont ce sera la 3e édition, ce sont cette année 130 jeunes pousses (numérique, sciences de la vie et sciences de l’ingénieur) en cours d’accompagnement chez Unitec qui seront sur le pont lors de ce rendez-vous d’affaires. L’objectif ? “Proposer des rendez-vous B2B pour identifier les synergies possibles, les produits et services à intégrer et booster le business des jeunes pousses à fort potentiel” avec les acteurs de l’écosystème régional de l’innovation, de la création et de l’investissement.

