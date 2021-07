47 - Agen va accueillir le premier Forum eau énergies et territoires

le vendredi 10 septembre 2021

Le 10 septembre prochain, le Palais des congrès d’Agen accueillera le premier Forum eau énergies et territoires. Cet événement, qui est destiné aux acteurs français de l’eau et des énergies “du monde industriel et rural” (entreprises innovantes, collectivités, associations, experts, citoyens...), a pour objectif “d’être force de proposition pour rendre les territoires plus autonomes en matière de ressources et moins vulnérables au changement climatique”. Au programme de cette journée : 3 conférences (“Industrie et écologie : après la chute, la relève”, “Pour une gestion durable de l’eau en milieu urbain” et “L’eau de pluie à la rescousse du réchauffement climatique”), 3 pitchs avec l’intervention de la start-up Tergys, 3 ateliers de co-construction (“Comment capter et faire mûrir l’innovation dans le domaine de l’eau et de l’énergie ?”, “Epuration à énergie positive : quelle réalité ?” et “Stocker les eaux de ruissellement, les eaux usées et traitées : un atout énergétique ?”) et enfin une table ronde autour du thème “Comment mettre en place un écosystème de l’eau et de l’énergie à l’échelle de nos territoires”.

Pour s’inscrire, c’est ici.