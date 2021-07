17 - A Jonzac, Semaine de la mobilité aérienne légère, verte & durable

du mercredi 15 septembre 2021 au jeudi 16 septembre 2021

En septembre, le pôle de compétitivité Aerospace Valley organise la “Semaine de la mobilité aérienne, légère, verte & durable” sur les 2 régions de son territoire. En Occitanie, c’est la ville de Toulouse qui a été retenue et en Nouvelle-Aquitaine, ce nouvel événement se déroulera à Jonzac, au sein du Centre des congrès de Haute-Saintonge. L’objectif est de faire “découvrir les projets régionaux innovants et leurs acteurs, les enjeux technologiques et d’usages, les marchés de l’aviation générale, les infrastructures de ce secteur en ébullition”. Et ce sera aussi l’occasion “d’échanger avec des experts scientifiques, des investisseurs et l’ensemble de la chaîne de valeur, des acteurs régionaux aux instances nationales”. Au programme les 15 et 16 septembre prochains, sur les terres charentaises : des rendez-vous B2B et des rencontres avec des investisseurs, un atelier “Infrastructures et usages” avec des opérateurs d’aéroports/aérodromes, des avionneurs, des énergéticiens mais aussi des organismes de formation et enfin un showcase avec la présentation de projets phares dans notre région qui se déroulera en présence de grands groupes (Dassault, Stelia, Aerospace, ArianeGroup...). Les inscriptions, c’est ici.