33 - Congrès IGPSC#16 à Arcachon

du lundi 30 août 2021 au mardi 31 août 2021

Le congrès Ingénierie grands projets et systèmes complexes (IGPSC) est prévu les 30 et 31 août prochains au Palais des congrès d’Arcachon. Destiné aux directeurs, chefs de projets, chefs d’entreprises, responsables commerciaux, ingénieurs mais aussi aux universitaires et chercheurs, cet événement réunira plus de 20 intervenants “de haut niveau” qui apporteront leur expertise sur les thématiques suivantes : l’application des data sciences, les outils numériques, les énergies (gestion des fins de cycle), l’hydrogène, l’ingénierie du risque incendie, les retours d’expérience sur les grands projets, la sûreté et la cybersécurité et enfin les travaux maritimes. A noter que le grand témoin de cette 16e édition sera Vincent Martinot-Lagarde (Naval Group).

