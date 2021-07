L’intelligence économique s’intéresse à « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». En ce sens, la discipline ne peut faire (...)

33 - Salon Capaqui Expo#1 à Bordeaux le 21 septembre

le mardi 21 septembre 2021

L’AMPA (Association Marchés Publics d’Aquitaine, 1 600 adhérents) est la plate-forme de dématérialisation de marchés publics des collectivités néo-aquitaines. Elle propose par ailleurs à ces dernières un service baptisé Capaqui, dédié à l’achat groupé dans divers domaines et qu’elle souhaite mieux faire connaître. A cette fin, elle organise le salon Capaqui Expo le 21 septembre prochain (de 10h à 17h), à la Cité Mondiale à Bordeaux. Destiné aux acheteurs publics, adhérents ou non de l’AMPA, l’évènement mettra l’offre Capaqui (environ 25 000 produits répartis dans une dizaine d’univers) au centre des rencontres, avec plus de 50 spécialistes pour apporter conseils et solutions.

Pour s’inscrire et préprogrammer les rendez-vous, c’est ici.