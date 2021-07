L’intelligence économique s’intéresse à « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». En ce sens, la discipline ne peut faire (...)

79 - La Conf’Cybersécurité du SPN

le mardi 6 juillet 2021

Le 6 juillet prochain (de 11h à 12h15), le réseau SPN (réSeau des Professionnels du Numérique organise une Conf’Cybersécurité : “La cybersécurité dans les entreprises du numérique, où en êtes-vous ?”. En partenariat avec Niort Agglo, cette table ronde a pour vocation de faire “le point sur l’actualité de ce sujet essentiel”. Nolwenn Le Ster, par ailleurs présidente du comité Cybersécurité Syntec Numérique et responsable de la cybersécurité au sein de Capgemini, accompagnée par 2 experts en cybersécurité et DSI abordera les enjeux et partagera les pratiques et expériences fondamentales pour nourrir les réflexions et les stratégies.

Les inscriptions pour ce rendez-vous en présentiel (Niort Tech) ou en visio, c’est ici.