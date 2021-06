64 - A Bidart, Novaq fait étape aux Rencontres numériques

du jeudi 1er juillet 2021 au vendredi 2 juillet 2021

Les Rencontres numériques Pays basque se dérouleront les 1er et 2 juillet prochains à Bidart. Organisée par l’“agitateur numérique” antic, cette 12e édition s’articulera autour du thème “Numérique plus responsable et accessible : comment faire ?”. Au programme de cet événement qui mêlera présentiel et distanciel, une étape de l’innovation Novaq pilotée par l’ADI Nouvelle-Aquitaine où une conférence Le Monde “Le numérique est-il le charbon du XXe siècle ?” réunira plusieurs intervenants dont Tiphaine Bichot (Syrpin & Athome solution), Inès Leonarduzzi (Digital for the planet), Emmanuel Debrueres (Oxbow) ou encore Xavier Niel (Groupe Iliad et Sation F). Outre cette rencontre, une table ronde “Au quotiden, comment faire du numérique plus responsable et plus accessible ?” permettra un échange autour de 3 expériences inspirantes “d’un point de vue du service public, d’une entreprise privée et d’une spécialiste d’un numérique plus responsable”. Et enfin, “Le sentier des solutions” - un cheminement dans 3 espaces pour rencontrer les porteurs de solutions et de méthodes locales, régionales mais aussi nationales - ainsi que des webinaires, des ateliers et des visioconférences axés sur la thématique “Comment pratiquer un numérique plus responsable et accessible ?” sont également prévus. Pour s’inscrire, c’est ici.

+ A préciser que le secrétaire d’Etat chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques Cédric O ouvrira l’événement, en vidéo.