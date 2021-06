Région - Une édition 100% digitale pour Longevity

le mardi 6 juillet 2021

Co-organisé avec la Région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole, le congrès Longevity se déroulera le 6 juillet prochain. Sous le haut patronage du ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités territoriales et du ministère des Solidarités et de la Santé, ce rendez-vous international des acteurs publics et privés du bien vieillir sera pour cette nouvelle édition accessible via une plate-forme virtuelle. Au programme : des conférences interactives (La transition démographique : quelle feuille de route pour les territoires ? ; La révolution “domiciliaire” : comment se sentir tout simplement chez soi ?), des échanges et du réseautage entre professionnels mais aussi des visites de stands.

Les inscriptions, c’est ici.