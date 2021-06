33 - 5e édition du Sofins

du mardi 29 juin 2021 au jeudi 1er juillet 2021

La 5e édition du Sofins se déroulera du 29 juin au 1er juillet prochains sur le camp militaire de Souge, situé sur les communes de Martignas sur Jalle et de Saint-Médard en Jalles. Cet événément bisannuel, “unique en Europe”, est l’occasion pour les TPE, PME et grands groupes industriels de présenter leurs dernières nouveautés qui “seront testées en conditions réelles par les Forces et les Unités Spéciales”. Les start-up ne sont pas oubliées avec le “Soflab”. Sur cet espace dédié, les jeunes pousses sélectionnées pourront pitcher leurs solutions. Information ici.

+ En 2019, ce rendez-vous de l’industrie de la haute technologie avec les Forces spéciales et les Unités Spéciales a accueilli 262 exposants et 3 300 visiteurs. 600 rendez-vous d’affaires y ont été organisés.