86 - Cosmetic’Recherche Tour : Première étape à Poitiers le 24 juin

le jeudi 24 juin 2021

Le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) et le pôle de compétitivité Cosmetic Valley organisent un tour de France de la recherche en cosmétique intitulé “Cosmetic’Recherche Tour - Les rendez-vous Recherche & Industrie”. L’objectif ? “Favoriser les synergies entre mondes public et privé de la recherche au cœur des territoires”. Il s’agit d’“aller à la rencontre des laboratoires de recherche publics de chaque région française ayant des compétences pouvant se concrétiser par des collaborations avec les entreprises de la filière parfumerie-cosmétique : extraction végétale, formulation, vectorisation, biologie cutanée, imagerie, technologies de mesures, nouveaux matériaux, intelligence artificielle, numérique, biotechnologie...”. Au programme de cette 1re étape programmée à Poitiers le 24 juin : la présentation des structures IC2MP (Institut de chimie des milieux et matériaux de Poitiers - CNRS/Université de Poitiers), XLIM (laboratoire du CNRS et de l’Université de Limoges), Espace Mendès France (centre de culture scientifique technique et industrielle installé à Poitiers) et LITEC (Laboratoire inflammation, tissus épithéliaux et cytokines - Université de Poitiers) qui évoqueront quelques exemples de collaboration et des rendez-vous BtoB entre chercheurs et industriels de la cosmétique de la France entière, sur la plate-forme en ligne cosmetic-recherche-tour.com. Inscription ici.

+ Une autre étape est prévue dans notre région. Elle se déroulera à Bordeaux en juin 2023.