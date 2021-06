Région - Semaine pour la qualité de vie au travail avec l’Aract NA

du lundi 14 juin 2021 au vendredi 18 juin 2021

Du 14 au 18 juin prochains se déroulera la Semaine pour la qualité de vie au travail. Après un an de crise sanitaire, “Travailler ensemble” est le thème qui “semble s’imposer comme une évidence” précise l’organisateur l’Anact-Aract. Destiné à tous les acteurs d’entreprise, cet événement est piloté en Nouvelle-Aquitaine par l’antenne régionale de ce réseau avec ses partenaires. Au programme de cette édition 2021, des webinaires et des web-échanges : “Comment travailler ensemble sans sexisme ?”, “Consultants néo-aquitains, comment travailler ensemble ?”, “Attractivité, maintien dans l’emploi handicap”, “Réguler l’activité ensemble, c’est possible”, etc.

Informations et inscription, ici.