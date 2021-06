33 - Job Connect#2 le 29 juin en ligne

le mardi 29 juin 2021

Le 29 juin prochain, le Job Connect - job dating de l’écosystème technologique et innovant de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine - revient pour une 2de édition 2021 en format 100% en ligne. D’ici au 7 juin, les entreprises publieront, leurs offres et leurs créneaux de disponibilité pour le jour J. Elles pourront ensuite accéder aux demandes d’entretiens et valider les rendez-vous à partir du 14 juin. Quant aux candidats, ils auront la possibilité de postuler à partir du 7 juin. Les préinscriptions sont d’ores et déjà ouvertes, ici.