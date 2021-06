L’intelligence économique s’intéresse à « la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». A l’heure du web, les experts de (...)

33 - Nocturnes de la Transmission : une 21e édition en visio

le jeudi 24 juin 2021

Le 24 juin prochain, la CCI Bordeaux Gironde organise les Nocturnes de la Transmission. Au programme de cette 21e édition (en visio de 15h30 à 19h) : un webinaire “Céder et reprendre en 2021” avec notamment des conseils et le témoignage de Jean-Mathieu Limerat (dirigeant de l’entreprise Créabois) mais aussi des rendez-vous BtoB entre cédants et repreneurs. A préciser que les repreneurs souhaitant challenger leur projet pourront le faire évaluer par un jury d’experts et de financeurs en participant au Concours repreneurs. Inscription ici.