33 - L’Institut culturel Magrez accueille les Vinitiques#19

le mardi 22 juin 2021

Les Vinitiques se dérouleront le 22 juin prochain (de 17h à 21h) à l’Institut culturel Bernard Magrez, en présentiel si les conditions sanitaires le permettent et en distanciel. Pour cette 19e édition, il s’agit de réunir les acteurs de la filière vitivinicole et du numérique pour échanger autour du thème “Œnologie connectée : piloter la qualité grâce au numérique”. Avec au programme : la présentation de solutions connectées pour l’œnologie (chai connecté...), un retour d’expérience “distillerie connectée” avec Stéphane Branchaud (Distillerie de la Gasconnière) et Olivier Flamand (Groupe Chalvignac) ainsi qu’un “Etat de l’art des technologies numériques dans le secteur agroalimentaire” avec Marc Delbreil (Endeavour Development). Inscription ici.