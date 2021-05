L’intelligence économique vise la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. Cette discipline récente entend fournir des (...)

L’intelligence économique s’intéresse à « la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». A l’heure du web, les experts de (...)

40 - Retour du concours Pulseo

du vendredi 30 avril 2021 au lundi 31 mai 2021

A Dax, la pépinière Pulseo relance son concours d’innovation avec quelques nouveautés. L’objectif de cet appel à projets, baptisé “A point nommé”, vise désormais à s’adapter aux aspirations du moment en incitant les jeunes créateurs à s’installer sur son territoire. Avec au programme 20 000 € de dotations à la clef ! Outre un chèque permettant de lancer leur projet (3 000 €, 2 000 € et 1 000 €), les 3 lauréats bénéficieront d’un accompagnement d’une durée de 3 ans pour le premier, d’1 mois pour le deuxième et d’1 semaine pour le troisième. Pour y participer, les projets doivent être innovants et répondrent à des enjeux sociétaux actuels tels que la préservation de la biodiversité, la transtition agricole et alimentaire, le bien-être et la qualité de vie, la sobriété numérique et la sécurité informatique, la consommation responsable ou encore la contribution à une meilleure santé. Inscriptions jusqu’au 31 mai (minuit) ici.