L’intelligence économique vise la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. Cette discipline récente entend fournir des (...)

L’intelligence économique s’intéresse à « la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». A l’heure du web, les experts de (...)

Région - Journée de l’Europe, le 4 mai pour la CCI Nouvelle-Aquitaine

le mardi 4 mai 2021

Dans le cadre de la Semaine européenne des CCI*, la CCI Nouvelle-Aquitaine organise une rencontre 100% online le mardi 4 mai, de 11h à 12h30. Elle s’articulera autour du thème : “Pour une Europe concrète et visible par les entreprises” avec “en toile de fond la relance et la résilience de l’économie française et européenne”. Au programme : 2 tables rondes (“L’apport des dispositifs européens pour le développement économique local et sa relance” - “Les coopérations économiques transfrontalières de proximité”) et des témoignages d’entrepreneurs néo-aquitains : Magali Clavé-Henry (Rescoll), Marine Faussillon-Laville (Novaptech), Alain Straboni (S’Tile) et Alan D’Alfonso Peral (Recyclamer Innovation). Inscriptions ici.

* Cet événement s’inscrit dans le cadre de la préparation de la présidence française du Conseil de l’Union européenne au 1er semestre 2022.