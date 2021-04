L’intelligence économique vise la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. Cette discipline récente entend fournir des (...)

33 - Bordeaux Métropole guide vers la sobriété énergétique

le mercredi 28 avril 2021

En partenariat avec l’IFPEB (Institut français pour la performance du bâtiment), Bordeaux Métropole souhaite accompagner les acteurs du bâtiment tertiaire dans leur objectif de réaliser des économies d’énergie, dans le cadre du dispositif Eco-énergie tertiaire. Un cycle de 6 demi-journées d’ateliers sera mis en œuvre jusqu’à la fin de l’année, “afin de concilier partage, échange et pédagogie” mais aussi de “recueillir les différents besoins et ainsi co-construire une stratégie avec les pouvoirs publics”. Le premier atelier aura lieu ce mercredi 28 avril (webinaire de 9h30 à 12h) et vise à exposer et faire comprendre les bases du dispositif. Inscriptions ici.