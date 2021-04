L’intelligence économique vise la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. Cette discipline récente entend fournir des (...)

Région - Rendez-vous des savoir-faire d’excellence #3 : 100% numérique

le jeudi 29 avril 2021

Les Rendez-vous des savoir-faire d’excellence en Nouvelle-Aquitaine sont programmés le jeudi 29 avril. Cet événement 100% numérique, qui réunit experts nationaux, entrepreneurs et partenaires régionaux de la filière cuir, luxe, textile et métiers d’art, s’articulera autour du thème “Les transitions environnementale et numérique, sources de croissance”. Avec au programme, des tables rondes (“Le défi environnemental, une opportunité de se réinventer”/“La transition numérique, incontournable en 2021”/“Le Made in local”) et des ateliers participatifs autour de thématiques telles que “Tourisme de savoir-faire : faire découvrir son geste”, “Du design pour se différencier” ou encore “Transition numérique, l’importance des places de marché”. Inscriptions ici.