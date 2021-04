L’intelligence économique vise la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. Cette discipline récente entend fournir des (...)

L’intelligence économique s’intéresse à « la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». A l’heure du web, les experts de (...)

33 - Un AMI pour rejoindre un projet de création de start-up deeptech

du mardi 23 mars 2021 au mardi 29 juin 2021

L’incubateur de la SATT Aquitaine Science Transfert, chrysa-link, lance un appel à manifestation d’intérêt intitulé (AMI) “Rejoignez un projet de création de start-up deeptech !”. Cet AMI a pour objectif de “permettre la mise en relation de personnes aux compétences orientées stratégie, business et marketing, etc., avec des chercheurs-entrepreneurs, pour transformer leurs projets innovants en start-up ambitieuses et disruptives”. L’occasion pour des profils “business” ou “stratégie” de “vivre une aventure entrepreneuriale” ou encore de “devenir associé.e actionnaire d’une start-up deeptech” dans le domaine de la santé, des filières vertes et énergies nouvelles, des sciences de l’ingénieur ou encore des technologies de l’information et de la communication. Inscriptions avant le 30 juin, ici.