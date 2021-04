L’intelligence économique vise la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. Cette discipline récente entend fournir des (...)

L’intelligence économique s’intéresse à « la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». A l’heure du web, les experts de (...)

64 - START Bidart le 6 mai en digital

le jeudi 6 mai 2021

En partenariat avec l’ESTIA, ESA Bic Sud France organise l’événement START Bidart le 6 mai prochain. Cette rencontre 100% virtuelle (de 13h30 à 18h), qui s’adresse aux entreprises de moins de 5 ans, a notamment pour objectif de faire découvrir comment les technologies et données spatiales peuvent rendre un projet plus compétitif. Au programme, un webinaire présentant le dispositif ESA BIC Sud France de l’Agence spatiale européenne (ESA), dont la vocation est de soutenir le développement de start-up en lien avec le spatial (support technique, label, réseau, aide financière) et ses partenaires (ESTIA, Aerospace valley, CNES, InExtenso, Airbus). Mais aussi des rendez-vous BtoB avec des experts du secteur. Inscriptions ici.