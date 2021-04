L’intelligence économique vise la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. Cette discipline récente entend fournir des (...)

24 - Première édition de Startup Supercup à Sarlat

du vendredi 1er octobre 2021 au dimanche 3 octobre 2021

Du 1er au 3 octobre prochains, la ville de Sarlat la Canéda accueillera la Startup Supercup. Cet événement annuel international, dont ce sera la première édition, est “consacré à la promotion des investissements dans le monde de la tech et de l’innovation”. Plus de 1 000 professionnels du monde entier (business angels, réseaux, gestionnaires de fonds, fondateurs de start-up, des médias d’affaires et d’investissement…) et plus de 100 start-up sont attendus. Inscription ici.