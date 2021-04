L’intelligence économique vise la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles pour les décideurs publics et privés. Cette discipline récente entend fournir des (...)

Région - Rencontres Industries Bio-Santé NA/Euskadi/Navarre : 6e édition en visio

le jeudi 6 mai 2021

Les Rencontres Industries Bio-Santé Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre se dérouleront le jeudi 6 mai en visioconférence. Organisé par le GIPSO, le Basque Health Cluster et la Sodena, cet événement a pour objectif de renforcer les collaborations et les relations commerciales entre les entreprises, les centres de recherche et les universités des 3 territoires. Au programme, une conférence inaugurale “Indépendance de la filière santé et (re)localisation des industries de santé : quelles opportunités pour les industriels de l’Eurorégion Nouvelle-Aquitaine/Euskadi/Navarre ? La vision de l’industrie pharmaceutique”. Mais aussi une mise en lumière des expertises d’entreprises, start-up, centres de recherche des 3 régions. Inscription ici.