Grand prix de l'innovation 2021 : inscriptions jusqu'au 30 avril

du vendredi 2 avril 2021 au vendredi 30 avril 2021

La technopole Domolandes lance son concours annuel : le Grand prix de l’innovation construction durable & cadre de vie (ex-concours national de la création d’entreprises constructions durables). Doté de 60 k€ de dotations dont un prix de 20 k€ en numéraire réparti sur les 3 meilleurs projets, il s’adresse “aux porteurs de concepts, de projets de création et aux jeunes entreprises (moins de 5 ans) de la filière du BTP et implantés sur le territoire français”. Parmi les thématiques qui peuvent être abordées : les outils numériques, le BIM, les solutions commerciales numériques et/ou virtuelles, les éco-matériaux, la gestion du cycle de l’eau et des ressources, la domotique et la robotique ou encore la maintenance des bâtiments, les nouveaux business models, les smart cities, les smart homes... Un comité de sélection désignera les 10 start-up ou projets finalistes début juin qui seront présentés à un “Grand Jury” le 6 juillet prochain. Celui-ci fixera son choix selon les critères suivants : “caractère innovant du projet, adéquation du projet et des enjeux de la construction durable, potentiel et stratégie de développement” et enfin “compétences et expériences des porteurs de projets”.

Inscriptions ici, jusqu’au 30 avril.