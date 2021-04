Région - RDV le 29 avril pour un Job Connect 100% en ligne

Le jeudi 29 avril, l’association French Tech Bordeaux organise le premier Job Connect de l’année 2021, qui en comptera 3. En partenariat avec l’Apec et Pôle emploi, il se déroulera 100% en ligne. Cet événement s’adresse aux entreprises technologiques et innovantes de Bordeaux et de Nouvelle-Aquitaine qui recrutent “des talents de tous profils, sous tous les types de contrat”. Lors de la dernière édition, en novembre, près de 100 entreprises et 1 500 candidats avaient participé à ce rendez-vous connecté.

Inscriptions pour les entreprises, ici jusqu’au 14 avril. L’ouverture des inscriptions pour les demandeurs d’emploi est programmée le 14 avril.