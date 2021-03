17 - La Fondation Léa Nature veut booster la transition des territoires

du vendredi 19 mars 2021 au mardi 15 juin 2021

La Fondation Léa Nature / Jardin Bio (sous l’égide de la Fondation de France), en partenariat avec la Fondation Ekibio, vient de lancer un appel à projets (AAP) intitulé “Transition agroécologique des territoires et résilience alimentaire”. L’objectif ? “Accompagner et soutenir les projets agroécologiques et alimentaires, à l’initiative d’acteurs d’un territoire”. 4 thématiques prioritaires ont été identifées : l’animation et la valorisation des filières locales (hors événementiel), les formations initiales en agroécologie et les structures d’appui au montage de projets, l’animation de la sensibilisation, de la conscientisation et les initiatives d’expérimentation pour le grand public à une alimentation saine, saisonnière et locale et enfin l’innovation sociale et solidaire en matière de production agricole, de transformation et de distribution alimentaire (y compris la lutte contre le gaspillage et les déchets). Cet AAP, qui s’adresse à toute structure collective basée en France et Outre-mer et éligible au mécénat, se traduira sous la forme d’un financement annuel pour des actions se déroulant jusqu’au 30 juin 2022. Il pourra couvrir jusqu’à 40% du budget total du projet et varier de 2 000 à 20 000 €. La commission d’attribution des fonds statuera en septembre 2021. La demande du dossier de candidature doit être faite via ce formulaire. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 juin.