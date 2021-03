47 - Nouvelle édition du concours national Agropole

du vendredi 19 mars 2021 au vendredi 30 avril 2021

La technopole agroalimentaire Agropole implantée près d’Agen lance une nouvelle édition de son concours national. Ce rendez-vous annuel qui existe depuis 1994 a pour vocation de soutenir la création d’entreprises agroalimentaires innovantes et s’adresse aux porteurs de projets et aux jeunes entreprises de moins de 3 ans. A la clef : 60 000 € de dotations. En 2020, le jury du concours qui est présidé par le président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine Alain Rousset avait attribué les 3 premiers prix à Tamago Food pour son substitut de blanc d’œuf végétal Yumgo (1er prix), Thaas Chips pour ses chips cuites premium de pomme de terre cuites sous vide à basse température (2e prix) et à TinyBird pour ses bonbons gélifiés 100% naturels BonsBecs (3e prix).

Informations et inscription ici, jusqu’au 30 avril.