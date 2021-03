Région - Comment accompagner les salariés en temps de covid ?

le lundi 29 mars 2021

Le 29 mars prochain à 14h (durée 1h), le réseau Anact-Aract organise une webconférence dédiée aux manageurs et dirigeants de TPE et PME. Elle portera sur le thème : “Covid-19 : face au mal-être des salariés, quel rôle et quels leviers pour le manageur ?”. Plusieurs questions seront posées : Comment accompagner les salariés en situation de difficulté ? A quoi faut-il être vigilant ? Quelles sont les aides et les relais à mobiliser ?. Avec des experts et une entreprise témoin, il s’agira d’identifier des pistes pour agir sur 2 dimensions du rôle de manager : “être attentif aux personnes en situation de mal-être, trouver des solutions, alerter” et “organiser le travail, anticiper le plus en amont possible les dysfonctionnement, désamorcer les tensions interpersonnelles”. Inscription ici.