Le management stratégique de l’information dans les entreprises et les collectivités publiques est étroitement lié aux pratiques numériques. Dans son baromètre annuel, l’Autorité de (...)

86 - 14e édition Créavienne : jusqu’au 15 avril

le lundi 15 mars 2021

Créé par les 2 pépinières de la Vienne (le CEI et la pépinière René Monory), le concours Créavienne a pour vocation de “promouvoir l’esprit entrepreneurial, encourager l’innovation, la pérennité et la création d’emplois” à l’échelle du département. A la clef : 50 000 € de dotations pour 10 prix récompensés. Cette 14e édition comprend 4 catégories : Projet, Création, Reprise et, nouveauté en 2021, un prix Initiative Remarquable. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 avril minuit. Inscription, ici.