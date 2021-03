Région - Le parcours innovation NOV ! est de retour

du vendredi 5 mars 2021 au jeudi 11 mars 2021

L’agence de développement et d’innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine relance le parcours NOV ! Destiné aux entreprises souhaitant placer l’innovation au cœur de leur stratégie de développement, ce programme “en mode action” a pour objectif de “monter en compétences, avoir les clefs pour gérer ses futurs projets d’innovation de l’idée jusqu’au marché”, mais aussi d’“intégrer davantage la dimension clients/utilisateurs/usagers dans son processus d’innovation” et enfin d’“améliorer ses pratiques, innover plus, plus vite, de façon mieux maîtrisée et minimiser les risques”.

La promotion 2021 est ouverte à 20 dirigeants de PME de Nouvelle-Aquitaine. Le dispositif comprend 4 sessions collectives, autour d’une thématique, qui se dérouleront en distanciel : “Management de l’innovation & Open innovation” le 23 mars ; “Financement de l’innovation” le 26 mars ; “Veille & Intelligence économique” le 30 mars ; “Propriété intellectuelle” le 2 avril. Et une journée complète, en présentiel, le 29 avril à Angoulême qui sera axée sur la “Créativité / Design thinking”. Chaque entreprise pourra ensuite aussi mobiliser 4 jours de coaching personnalisé. Inscription par mail avant le 12 mars.