86 - Soirée TOP Réseaux : 3e édition 100% digitale

le jeudi 18 mars 2021

Le 3e rassemblement des 30 associations économiques (1 500 adhérents) de la Vienne, TOP Réseaux, est programmé le jeudi 18 mars. Au programme de cette édition 2021 qui sera 100% digitale et débutera à 18h : un plateau TV en direct live avec le ministre délégué chargé des PME Alain Griset, le conférencier expert en économie positive Philippe Bloch et le journaliste et éditorialiste Christophe Barbier. Mais aussi un salon virtuel pour “échanger, tchater avec les animateurs des associations économiques sur leur stand” permettant ainsi aux chefs d’entreprise de tous secteurs d’activités d’“intégrer le bon réseau”. Inscription ici.