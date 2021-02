L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Dans son acception première, l’intelligence (...)

Région - France Relance : webinaire sur les dispositifs de l’ADEME

le mercredi 10 mars 2021

Dans le cadre de France Relance, l’Agence de Développement et d’Innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine, le cluster construction et aménagement durables Odéys et le réseau Soltena (Solutions pour la Transition Ecologique Nouvelle-Aquitaine) organisent un webinaire le 10 mars. Cet événement, qui est prévu en visioconférence de 9h à 10h30, a pour objectif de présenter les dispositifs de l’ADEME sur les financements disponibles à destination des PME souhaitant “mettre en place des actions de transition énergétique et environnementale dans leur organisation”. Inscription ici.