Région - Savoir-faire d’excellence : un AMI pour répondre aux nouvelles tendances

du vendredi 26 février 2021 au mercredi 14 avril 2021

La Région Nouvelle-Aquitaine lance un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) intitulé “Innovation-Design et savoir-faire d’excellence : répondre aux nouvelles tendances”. Cet AMI a pour objectif “d’initier et d’accompagner par une approche design des projets débouchant sur de nouveaux produits ou services utilisant des savoir-faire d’excellence”, de “renforcer la compétitivité, l’adaptabilité des entreprises régionales et leur responsabilité environnementale” et de “favoriser les collaborations entre designers, initatives individuelles et projets collectifs”. L’aide interviendra “sur des dépenses effectuées pendant 24 mois maximum et ce à partir du démarrage de l’action”. Ce dispositif s’adresse aux entreprises de la filière cuir, luxe, textile, métiers d’art / savoir-faire d’excellence à titre individuel ou collectif ainsi qu’aux associations à titre collectif. Les dossiers de candidatures sont à envoyer par mail avant le 15 avril prochain.