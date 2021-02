L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Dans son acception première, l’intelligence (...)

79 - French Assurtech saison 4 : appel à candidatures jusqu’au 14 mars

le dimanche 14 mars 2021

L’accélérateur French Assurtech lance l’appel à candidatures pour intégrer sa 4e promotion. Au programme de cette session chapeautée par Klein Blue et Startup Palace, d’une durée de 9 mois et qui débutera en mai prochain : un accompagnement sur mesure avec des ateliers dédiés à l’accélération, l’étude des propositions de valeurs directement au sein des 8 mutuelles et sociétés d’assistance partenaires (Groupama, Macif, SMACL, MAIF, Groupe P&V, Mutuelle de Poitiers Assurances, MAAF-Covéa et IMA) avec un objectif de partenariats business en fin de parcours, l’accès direct à un réseau d’experts sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’assurance et l’accès gratuit aux locaux de Niort Tech. Inscription jusqu’au 14 mars ici.