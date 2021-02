L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Dans son acception première, l’intelligence (...)

64 - Le 25 mars, une édition virtuelle pour Bask’invest

le jeudi 25 mars 2021

La rencontre des financeurs et des entreprises en croissance Bask’invest se déroulera le jeudi 25 mars. Au programme de cette édition digitale, deux temps forts sont annoncés. Un concours de pitches de start-up qui vise à mettre en avant “les pépites du sud-aquitain” : présentation de l’entreprise, de la solution, de l’innovation, les projets de développement et le besoin de financement, en 4 minutes chrono. Et un speed-meeting permettant de rencontrer des financeurs et des investisseurs régionaux lors de rendez-vous individuels d’une durée de 10 mn maximum. Inscription ici, avant le 10 mars pour le concours et avant le 18 mars pour le speed-meeting.