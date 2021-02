L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Dans son acception première, l’intelligence (...)

Région - Vers une mobilité aérienne verte et durable

le vendredi 19 février 2021

Aerospace Valley et l’agence ADI NA lancent un appel à candidatures en vue d’identifier les ressources du territoire souhaitant contribuer à la consolidation d’une filière “mobilité aérienne verte et durable”. Outre l’identification des acteurs (entreprises de toutes tailles, monde de la recherche...), ce dispositif a pour vocation d’accompagner et d’orienter en fonction des projets et des compétences mais aussi de sélectionner ceux qui pourront participer à des ateliers de co-construction de démonstrateurs “qui pourront faire l’objet d’un financement par la Région Nouvelle-Aquitaine”. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 19 mars. Informations ici.