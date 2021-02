L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Dans son acception première, l’intelligence (...)

Région - Recrutement pour la 5e promo d’Up Grade

du vendredi 19 février 2021 au dimanche 21 mars 2021

Dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêts lancé par la Région Nouvelle-Aquitaine, Unitec a été retenu pour opérer l’accélérateur Up Grade pour 3 nouvelles années. Aux manettes depuis 2017 (4 promotions, 21 start-up accélérées), la structure d’accompagnement des start-up va désormais piloter un dispositif renforcé. Un parcours de pré-accélération destiné à quelques dizaines de start-up et d’une durée de 12 à 18 mois complètera la formule initiale. Ces deux accompagnements seront dotés d’un nouvel outil de financement, via un fonds dédié géré par la société de gestion Go capital,en vue de préparer au mieux les levées de fonds futures.

+ L’appel à candidatures pour la 5e promo Up Grade vient d’être lancé. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 21 mars.