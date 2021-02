L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégique utiles aux décideurs publics et privés. A ce titre, la discipline porte un regard (...)

L’intelligence économique s’intéresse à la maîtrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés. Dans son acception première, l’intelligence (...)

33 - Une édition 2021 en format XL pour CYCL’EAU Bordeaux N-A

du mercredi 7 avril 2021 au vendredi 9 avril 2021

CYCL’EAU Bordeaux Nouvelle-Aquitaine se tiendra les 7, 8 et 9 avril prochains pour la première fois au sein du Palais 2 L’Atlantique (Parc des expositions de Bordeaux) qui basculera en mode virtuel si les conditions sanitaires ne le permettaient pas. Dédié à la gestion de l’eau en Nouvelle-Aquitaine, cet événement a pour vocation de “dynamiser la filière, assurer la promotion de ses acteurs et contribuer à une meilleure gestion de la ressource sur ce territoire”. Cette 4e édition devrait réunir plus de 150 stands et 200 exposants sur une surface d’exposition de 7 000 m2. Et des rendez-vous d’affaires mais aussi des retours d’expériences, des tables rondes, des conférences rythmeront ce salon. Informations ici.